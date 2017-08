De ce sa alegi serviciul de inchirieri microbuze pentru nunta ta

Organizarea unei nunti poate fi o sarcina foarte dificila, avand in vedere numeroasele aspecte de care trebuie sa tii cont. Unul dintre acestea este legat de transportul invitatilor intre locul unde se desfasoara cununia civila, biserica la care are loc ceremonia religioasa si restaurantul unde este organizata petrecerea. Daca ai invitat multe familii, care nu se pot deplasa intr-un autoturism, trebuie sa gasesti o alta varianta astfel incat ei sa ajunga rapid, in deplina siguranta si confort in toate locurile importante din ziua nuntii. Solutia cea mai simpla si care nu afecteaza semnificativ bugetul alocat pentru marele eveniment este apelarea la un serviciu depentru nunta.Momentul cel mai potrivit pentru a incepe planificarea transportului invitatilor este cel in care acestia au confirmat prezenta la nunta. Dupa ce stabilesti numarul estimativ al persoanelor care vor participa la eveniment, pasul urmator este alegerea unei companii de inchirieri microbuze pentru nunta. In acest sens, poti apela la, o companie cu experienta de peste 10 ani pe piata serviciilor de inchirieri auto din Bucuresti si Otopeni, care pune pe primul plan siguranta, confortul si satisfactia clientilor.Dupa alegerea companiei, urmeaza semnarea contractului, in care trebuie specificate clar urmatoarele aspecte: ora venirii la nunta, traseul parcurs, numarul de persoane transportate si ora plecarii de la nunta. Totodata, este recomandat ca, in apropierea nuntii, sa mai contactezi o data compania de inchirieri microbuze, pentru a te asigura ca totul este in regula.Daca alegi serviciul de inchirieri microbuze pentru nunta de la FocusRent, vei fi tratata cu promptitudine, seriozitate si transparenta. De asemenea, ai garantia ca nu exista costuri ascunse odata ce ai semnat contractul, iar in pretul stabilit sunt incluse toate taxele si asigurarile auto (RCA, rovinieta, full CASCO). In plus, vei beneficia de un plin de combustibil, inlocuirea gratuita a vehiculului in caz de avarie si nu vei avea nicio limita de kilometri impusa.Mai mult, poti beneficia contra-cost si de servicii optionale, precum sofer personal, scaun auto pentru copil sau GPS. Pentru a ne asigura ca invitatii tai ajung in deplina siguranta la nunta, precizam ca microbuzele noastre nu sunt mai vechi de 5 ani si, inainte de a fi inmanate clientilor, sunt supuse unei inspectii tehnice temeinice.La FocusRent, poti alege doua dintre cele mai apreciate microbuze de tip 8+1, Mercedes Vito si Volkswagen Transporter. Mercedes Vito se distinge prin exteriorul atragator si interiorul luxos, cu scaune de lux, spatare, tetiere si cotiere reglabile. Avand o capacitate de incarcare de 1369 kg, Mercedes Vito are cea mai mare sarcina utila din clasa sa. De asemenea, este dotat cu sisteme de siguranta de ultima generatie: Asistentul de stabilizare la curenti laterali, Asistentul pentru mentinerea atentiei, Asistentul pentru pornirea in rampa si sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri, dar si airbagurile pentru sofer si pasagerul din fata.La randul sau, Volkswagen Transporter dispune de sistem Side Assist, sistem ESP perfectionat, afisaj pentru presiunea pneurilor si sistem de leduri integrate in oglinzile exterioare. Alegand serviciul de inchirieri microbuze pentru nunta de la FocusRent, te asiguri ca invitatii tai ajung si pleaca de la eveniment in deplina siguranta si confort, iar tu te poti concentra pe celelalte aspecte importante ale celei mai frumoase zile din viata ta.