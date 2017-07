De ce te ciupesc tantarii. Iata cum isi aleg victimele

In magazine si in farmacii exista spray-uri repelent care au rolul de a tine departe tantarii, odata ce au fost aplicate pe piele, pe zonele expuse. Totusi, de ce ne ciupesc tantarii? Studii recente au aratat faptul ca tantarii isi aleg victimele tinand cont de mai multi factori. Business Insider a publicat concluziile studiilor, astfel incat sa poti intelege de ce te aleg pe tine tantarii, iar pe cei din jur nu, dar si ce ai putea face pentru a nu mai fi atat de atractiv pentru ei.E greu sa eviti prezenta dioxidului de carbon cata vreme corpul nostru produce zilnic dioxid, care este eliminat prin plamani. Cu totii trebuie sa respiram, deci nu ai nicio sansa sa eviti asta. Cu toate acestea, tantarii tind sa prefere persoanele care emit mai mult decat nivelurile standard de dioxid de carbon. Acest lucru este frecvent intalnit intre femeile insarcinate si la persoanele supraponderale.Tantarii iubesc acidul lactic pe care corpul il produce in timpul exercitiilor fizice. Acidul este eliberat prin transpiratie, facandu-te o tinta importanta, mai ales daca esti infierbantat si obosit. Activitatile sportive sunt importante pentru sanatate, dar nu e bine sa fie practicate in preajma lacurilor sau a zonelor umede, intrucat vei deveni magnet pentru tantari.O veste trista pentru cei carora le place sa bea bere ocazional: aceasta bautura este preferata de tantari. Sau cel putin pentru un anumit tip de tantari.Cercetarile publicate de Journal of Medical Entomology au aratat faptul ca sunt 83,3% mai multe sanse ca tantarii sa ii intepe pe cei care au grupa de sange 0 decat pe cei cu A. Cu toate acestea, la fel ca si in cazul bautoarelor de bere, numai anumite specii de tantari au predilectie pentru aceasta grupa sangvina.Ceva din ADN-ul tau s-ar putea afla in spatele dragostei tantarilor pentru tine. Un indicator al acestui fapt ar putea fi daca ai o reactie urata la intepatura, cum ar fi marimea iritatiei sau intensitatea mancarimii.Daca ai la nivelul pielii o cultura bacteriana vasta tantarul va fi mai putin atras de tine. Chiar daca nu pare deloc igienic, substantele chimice care iti confera mirosul natural ar putea fi un factor de descurajare pentru tantari. Un studiu publicat pe Plos a aratat ca un grup de oameni cu o colonie mai diversa de bacterii au fost mai putin predispusi sa atraga tantarii, decat cei care au prezentat un nivel redus de bacterii.In 2003, un studiu efectuat in estul Sudanului si care urma sa identifice daca tantarii sunt mai atrasi de femeile gravide a aratat faptul ca intr-adevar, femeile insarcinate au atras mult mai multi tantari, inclusiv pe cei purtatori de malarie. Acest lucru ar putea fi cauzat de temperatura mai crescuta a corpului gravidelor, dar si de mirosul corpului femeilor, care se schimba in timpul sarcinii, scrie Daily Mail.