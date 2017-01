DELIR. Cand a inceput sa cante, juriul a amutit. E incredibil ce voce are fetita aceasta

Laura Kamhuber are 13 ani si a ales sa cante un cantec foarte dificil pentru varsta sa atunci cand a urcat pe scena "Kids Voice Germania". Desi toti cunoscutii au sfatuit-o sa il schimbe si sa cante ceva mai simplu, micuta s-a ambitionat si a reusit sa duca la bun sfarsit interpretarea melodiei I will always love you, a lui Whitney Houston.Juratii au fost impresionati de glasul copilei, iar reactia lor a fost pe masura. S-au ridicat in picioare muti de uimire, iar cand Laura a terminat de cantat, s-au repezit sa apese pe butoane.