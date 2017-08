Detalii socante dupa autopsia tinerei care s-a aruncat in fata trenului impreuna cu copiii. Nu mai mancasera de 20 de ore

Se pare ca gestul femeii a venit pe fondul unei depresii, cauzata de problemele pe care aceasta le avea acasa. Sotul femeii era foarte gelos si aceasta a dorit sa divorteze de el, insa la un moment dat ea s-a razgandit fara sa spuna motivul. Mama tinerei spune ca nu-si explica gestul Alexandrei. Sotul acesteia, ajuns la locul accidentului, a avut si el nevoie de ingrijiri medicale. Cele trei fetite - Georgiana Mihaela, in varsta de zece ani, Ana Maria, de opt ani si Andreea Nicoleta in varsta de trei ani au murit imbratisate de mama lor. Psihologii criminalisti spun ca ipoteza de la care se pleaca in aceste cazuri este ca femeia ar fi fost victima violentei in familie. In orice caz, fapta este incadrata la omor cu premeditare, urmat de sinucidere.La autopsia celor patru cadavre, medicii legisti au fost si ei socati. Necropsia a scos la iveală şi un fapt cutremurător: Mihaela, Maria şi Nicoleta, fetiţele aruncate în faţa trenului, nu mâncaseră nimic cu mai bine de 20 de ore înainte de a fi duse spre moarte de cea care le-a dat viaţă.sunt amănuntele cutremurătoare pe care au dezvăluit surse judiciare pentru libertatea.ro.