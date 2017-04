Dezvaluiri sfasietoare despre moartea celor doi copii in Muntii Retezat. Nu au avut copilarie, iar parintii ii supuneau unei vieti dure

Abia acum dupa ce a avut loc tragedia ies la iveala detalii socante despre viata pe care o duceau cei mici. Potrivit stirileprotv.ro, copiii erau supusi unor antrenamente dure, pe munte, doar pentru o ambitie a parintilor. Sau cel putin asta isi dorea tatal Getei, care voia sa aiba o fiica celebra.Din pacate, orgoliul barbatului era mai mare decat pasiunea fetei pentru munte - potrivit apropiatilor."Este un sport, nu este neaparat o activitate periculoasa; in momentul in care alpinismul este practicat la un nivel profesionist, dispar pericolele, in mare masura. Sunt bucuros ca impartasim aceeasi pasiune si tocmai de aceea e modul nostru de a trai", a spus tatal intr-un interviu.Pana la varsta de 13 ani, Geta a reusit sa stabileasca recorduri uriase. Ea escaldase 6 dintre cei 7 cei mai inalti vulcani ai lumii si detinea 8 recorduri mondiale de varsta la alpinism de altitudine.Geta a urcat prima data pe munte la 3 ani. Tatal ei o poarta in spate, fara casca de protectie. El, in schimb, are.Din pacate, orgoliul barbatului era mai mare decat pasiunea fetei pentru munte - potrivit apropiatilor.Cei care au cunoscut-o povestesc ca Geta lipsea mult de la scoala. Era mereu in expeditii, nu avea prieteni printre colegi si se refugiase in lectura.Irina Palade, psihologul scolii Getei: "Era un copil maturizat inainte de vreme. Geta era un copil extraordinar, numai ca, din punctul meu de vedere, parca nu-si gasea locul. Undeva, era ceva ce nu putea sa explice. Nu stiu cata copilarie mai avea Geta, pentru ca trebuia sa faca lucruri de om adult si trebuia sa aiba responsabilitati de om matur pe care si le asumase."