Dezvoltatorii imobiliari opteaza pentru vanzarile de garsoniere in zona Popesti

Incepand din anul 2009, preturile apartamentelor din Capitala au cunoscut o scadere accentuata comparativ cu perioada anilor 2003-2008, care a mers chiar si pana la 50-55% fata de cotatia din perioada anterior mentionata.Cu toate acestea, inovatiile din domeniul imobiliar si aparitia dezvoltatorilor imobiliari a adus un suflu nou pietei din domeniu. Acest aspect s-a facut resimtit atat in reducerea costurilor totale ale apartamentelor, posibilitatii achizitionarii directe de la dezvoltator, cat si a platii in rate egale care sa se intinda pe durata a maximum 10 ani. In felul acesta, clientul este scutit de efectuarea unui imprumut la banca si de plata unor dobanzi exorbitante.In perioada 2012-2016, vanzarile garsonierelor din Popesti au cunoscut o crestere fara precedent, deoarece segmentul de mijloc al populatiei se orienteaza catre locuinte alcatuite, in general, dintr-o camera sau doua. Potrivit cifrelor oficiale, aproximativ 39% dintre cumparatori au ales locuintele cu o suprafata totata ce variaza intre 30 si 60 mp patrati, din care 12% s-au orientat catre garsoniere.Pentru a trage concluzia, se cuvine a face precizarea ca tot mai multi dintre bucuresteni prefera comuna Popesti prin simplul fapt ca este situata foarte aproape de Bucuresti, la maxim 10 km departare, iar, in cel mult 10-15 minute se poate ajunge la una din statiile de metrou Aparatorii Patriei sau Piata Sudului.Locuitorii orasului Bucuresti sunt, de-a dreptul, fascinati, de ceea ce au realizat dezvoltatorii de top ce activeaza pe zona rezidentiala de sud. Chiar daca sunt un pic mai departe de zona centrala, nu duc lipsa de un acces facil la liniile de transport public pre orasenesti sau la metrou. In plus, comparativ cu alte zone periferice din estul, vestul sau nordul capitalei, in Popesti-Leordeni insfrastructura rutiera este bine pusa la punct, arterele principale, dar si strazile secundare fiind asfaltate. Gratie modernizarilor rutiere, accesul cu masina personala catre zona centrala, acolo unde se afla marile companii, cunoaste multiple imbunatatiri.Ascensiunea pe care a cunoscut-o programul guvernamentala inlesnit si mai mult achizitia de noi locuinte in aceasta zona de catre tineri, deoarece criteriile impuse de acest program, precum si bugetul de care acestia dispun nu fac decat sa vina in beneficiul firmelor dezvoltatoare.In ceea ce priveste vanzarile de garsoniere din zona Popesti-Leordeni , dezvoltatorii imobiliari sunt primii care pot oferi detalii pretioase legate de procedura de cumparare al unui apartament in zona si de modul de alegere a locuintei ideale. Cu ajutorul expertilor imobiliari, clientii obtin detalii importantante legate de materialele de constructie utilizate, finisaj, cat si despre suprafata utila si construita.Cifrele de afaceri ale principalilor jucatori de pe piata imobiliara din zona arata ca, incepand cu anul 2011, aceasta din urma a cunoscut o stabilizare. Concurenta acerba au mentinut preturile la un nivel acceptabil si favorabil atat pentru vanzatori, cat si pentru cumparatori.Vanzarile de garsoniere din zona Popesti tin si ele pasul cu trendul. De aceea, nu este de mirare de un procent masiv al populatiei dau locuintele vechi din centru pe contructiile noi din sudul orasului Bucuresti.