Dragobetele: traditii si obiceiuri. Ce trebuie sa faci neaparat pe 24 februarie

Cine este Dragobete?Divinitate mitologica similara lui Eros sau Cupidon, Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei, un barbat chipes si iubaret nevoie mare. Nu bland ca Sf. Valentin, ci navalnic, el era la daci zeul care, ca un "nas cosmic", oficia in cer la inceputul primaverii, nunta tuturor animalelor. In decursul anilor, aceasta traditie s-a extins si in ceea ce ii priveste pe oameni. Astfel, de Dragobete, fetele si baietii se intalnesc pentru ca iubirea lor sa tina tot anul, precum a pasarilor ce se "logodesc" in acesta zi.Ziua lui Dragobete este una in care trebuie sa-i declari dragostea persoanei care ti-a intrat la suflet. Asta daca nu o faci pana atunci. Mare atentie domnilor! Nu suparati in niciun chip fetele pentru ca va asteapta o primavara plina de ghinion. In aceasta zi nu ai voie sa plangi, pentru ca lacrimile se transforma in necazuri si suparari.Traditia spune ca de Dragobete, fetele trebuie sa se spele pe fata cu apa din ultima zapada ca sa ramana frumoase. Daca ploua in ziua de Dragobete, primavara va fi lunga si frumoasa, iar daca auzi pupaza in ziua de Dragobete, vei fi harnic tot anul. Atentie, sa nu cosi si sa nu speli, ca sa ai spor in toate pana la sfarsitul anului. Dragobetele, la sate In dimineata zilei de 24 februarie, tinerii, baieti si fete, se prind in hora, se saruta si se strang in brate. Fetele aduna flori de primavara pe care le folosesc pentru descantecele de dragoste. Viorelele si tamaioarele sunt pastrate pana la Sanziene, pe 24 iunie, cand, potrivit traditiei, le arunca pe o apa curgatoare. Exista credinta ca cele care nu fac acest lucru, raman nelogodite. Pretutindeni se aude zicala: "Dragobetele sarută fetele!".Chiar daca nu crezi in aceste superstitii, e bine ca in aceasta zi sa oferi si sa primesti iubire!