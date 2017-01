Dulce razbunare. Modul inedit in care si-a facut dreptate o tanara inselata de sot

Betsy Ayala devenise obeza. Dupa ce a nascut, s-a ingrasat si ajunsese sa cantareasca nu mai putin de 118 kilograme. Sotul sau a fost extrem de deranjat de noua infatisare a tinerei de 34 de ani si a inceput sa se indeparteze de ea.In scurt timp, a inselat-o, iar Betsy a descoperit in telefonul sotului sau cateva mesaje in care o descria ca fiind grasa, ba chiar o jignea comparand-o cu o vaca.A fost momentul de cotitura, cel in care tanara a decis sa faca o schimbare radicala. A renuntat la dulciuri si mancare nesanatoasa si s-a apucat de sport. Mergea la zumba de trei ori pe saptamana, iar in numai 6 luni a reusit sa scape de 45 de kilograme."Nu stiam ce sa fac cu mine atunci. Am reusit sa scap de 45 de kilograme in 6 luni dupa ce am muncit mult. Mi-a schimbat viata complet", a spus Betsy Ayala. Tanara a divortat si acum isi creste singura fetita, scrie dailymail.co.uk.