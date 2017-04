E lege! Dispar bonurile de masa

Noul proiect de lege al salarizarii, facut public luni, de PSD, prevede inlocuirea tichetelor de masa cu indemnizatii de hrana anuale. Indemnizatiile vor fi acordate in limita a doua salarii de baza minime brute. Legea se aplica pentru toate institutiile, exceptand personalul din aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Articolul 18 din legea salarizarii este cel care reglementeaza indemnizatia de hrana.Acesta prevede ca ordonatorii de credite sa acorde "indemnizatii de hrana anuale la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata", potrivit mediafax.ro.