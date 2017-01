E PRAPAD. A fost emis cod rosu de ninsori si viscol

Urgia s-a dezlantuit azi noapte peste judetele din sud-estul tarii. De aseara ninge incontinuu, iar vantul sufla cu putere. Caderile de zapada au afectat mai multe drumuri, dar si transporturile feroviare si aeriene.Bucurestiul si 11 judete se afla sub cod portocaliu. A fost emis cod rosu de viscol in sase judete: Buzau, Braila, Ialomita, Constanta, Calarasi si Tulcea. Judetul Buzau este sub cod rosu de ninsori, intre orele 9:00 si 14:00.Drumurile nationale din judetele Calarasi, Braila, Ialomita si Constanta au fost inchise, iar in unele judete prefectii au inceput sa inchida si drumurile judetene.Raed Arafat, seful DSU, a declarat la Digi24 ca situatia cea mai serioasa din punct de vedere medical, o feme gravida la Lehliu, a fost rezolvata. „S-a luat decizia de inchidere a drumurile nationale in patru judete. Este o inchidere preventiva. S-ar putea sa mai fie masini acolo”, a precizat el.Mai multe masini sunt blocate in trafic, iar energie electrica a cazut in trei sferturi din judetul Constanta.