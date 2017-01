Ea este Miss Universe 2017. Iata cum arata cea mai frumoasa femeie din lume

Nascuta la Lille, in nordul Frantei, Iris, care masoara 1,62 metri, urmeaza, in prezent, cursurile scolii de Stomatologie din Paris. Inainte de castigarea concursului de frumusete, tanara a declarat ca va face campanie pentru promovarea igienei orale, potrivit site-ului Miss Univers, care o descrie pe castigatoare ca o iubitoare „a sporturilor extreme, a calatoriilor si a gatitului de preparate frantuzesti”.In total, 86 de tinere au concurat in cadrul celei de-a 65-a editii a concursului Miss Univers. Romania a fost reprezentata in concursul Miss Universe de Teodora Dan (foto), o tanara de 27 de ani din Craiova, care insa nu a reusit sa se califice in finala.