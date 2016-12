Ele.ro, premiu pentru cel mai bun partener media in 2016 la cea mai mare Gala a Atelierelor Ilbah

Ele.ro a fost numit cel mai bun partener media in anul 2016 de catre atelierele Ilbah. Joi, 15 decembrie, Atelierele ILBAH, scoala cu cele mai importante rezultate in domenii precum beauty și design, a organizat GALA ATELIERELE ILBAH 2016.Evenimentul a marcat 4 ani de activitate in piata serviciilor de formare profesionala. Cei peste 200 de invitati au putut admira colectiile de moda ale proaspetilor absolventi ai atelierelor de fashion, viitori designeri de succes, au cantat impreuna cu Anca Turcasiu colinde si piese din folclor si au avut parte de un concert soft rock cu Eduard Antochi, concurent Vocea Romaniei si absolvent al cursului de PR la Atelierele ILBAH.In cadrul galei au fost premiati cei mai buni, iar Ele.ro s-a aflat printre castigatori.: Unica, DivaHair, Ele.ro– website-ul ele.ro a fost cel mai activ partener media din 2016, acesta fiind alaturi de Atelierele ILBAH prin articolele si materialele publicate de-a lungul anului. Multumim Ana Ionescu si echipa Ele.ro!In cadrul, ce a avut loc la Maison 13, cei peste 200 de invitati au putut admira colectiile de moda ale proaspetilor absolventi ai atelierelor de fashion, viitori designeri de succes. Prezentarea de moda inedita a cuprins colectiile a 9 tineri designeri, trei dintre acestia, Mihaela Birceanu, Cristina Barascu si Carmen Jureschi, avand deja experienta marilor podiumuri.Ele si-au prezentat colectiile si la Bucharest Fashion Week 2016, la inceputul acestei luni, unde tinutele lor au fost admirate de nume grele din industria fashion din Romania.Tinutele prezentate in cadrul Galei spun povestea unei femei puternice, dar senzuale, increzatoare, dar boeme.In urma cursurilor de Design Vestimentar si de Proiectare Vestimentara absolvite la Atelierele ILBAH, designerii au reusit sa creeze colectii ce pot concura cu usurinta cu cele mai mari nume in domeniu.Una dintre surprizele calde ale serii a fost recitalul, care a cantat colinde si piese din folclor si le-a povestit invitatilor despre cursul de Design Interior pe care l-a urmat in 2014 la Atelierele ILBAH.Un alt moment muzical l-a avut ca protagonist pe, concurent Vocea Romaniei si absolvent al cursului de PR la Atelierele ILBAH. Edi a sustinut un mini-concert soft rock cu piese clasice, hituri din perioada anilor 70-80.In cadrul evenimentului au fost trecute in revista realizarile anului 2016: deschiderea de noi cursuri de formare profesionala cum ar fi cursul de PR – Relatii Publice, Masaj, Barbering, dar si a trainingului de Auto-machiaj.Mai mult, in 2016 Atelierele ILBAH a deschis un sediu nou in Bucuresti, pe strada Popa Soare. De asemenea, au fost prezentate si planurile pentru anul 2017: un curs nou de Antreprenoriat, ce il va avea ca trainer pe cunoscutul antreprenor si designer Razvan Valceanu, cursul de Tunsoare Femei si cel de Croitorie Barbati.Momentul culminat al serii l-a reprezentat decernarea. Au fost premiati cei mai activi dintre colaboratorii, trainerii si partenerii Atelierele ILBAH. Un premiu special a fost acordat– Vedeta anului 2016. Roxana este, de asemenea, una dintre fostele cursante ale scolii Atelierele ILBAH, ea urmand cursul de PR – Relatii Publice. Atelierele ILBAH a premiat si, unde au fost nominalizati trei dintre absolventii scolii care s-au lansat in afaceri dupa absolvirea cursurilor: Lyria – Povestea ta pictata, Make-up Sevalet by Alina Ilie si Atelierul Paler. Castigator a fost Armina Popeanu de la Lyria – Povestea ta pictata.O alta surpriza a serii a fost si organizarea unei tombole cu premii substantiale oferite de organizatorii Atelierele ILBAH – sejur la Casa Tolstoi Bran si partnerii– produse profesionale de hairstyling,– masina de cusut marca Brother. La tombola au participat toti cei prezenti, traineri, colaboratori, parteneri, angajati.Printre vedetele prezente la Gala Atelierele ILBAH 2016 le numaram si pe Cristina Cioran, Bianca Ionita, care a jucat rolul de gazda a evenimentului, alaturi de Cristian Moldoveanu, PR Atelierele ILBAH,si pe designerul si trainerul Mirela Diaconu.Partenerii Galei Atelierele ILBAH 2016 au fost: Beauty One, Candy Bar cu Gust by Laura Dragnea, Cusut si Brodat, Tipare de Croitorie, Keune Romania, Sir Ludovic, Helios, Lyria, Culori si Idei, Lavazza, Burger Van, Mirela Diaconu, Smart Mirro, Renderthing, Paese.