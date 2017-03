Elena Udrea, 6 ani de inchisoare

Elena Udrea a primit 5 ani pentru luare de mita, patru ani pentru aceeasi infractiune si o pedeapsa de 6 ani tot pentru luare de mita, precum si 6 ani pentru abuz in serviciu. Potrivit primelor informatii, fostul ministru al Dezvoltarii va avea de executat 6 ani de inchisoare. Hotararea nu este definitiva. Aceasta a fost achitata pentru tentativa de folosire de declaratii false sau incomplete.ICCJ a decis de asemenea confiscarea sumei de un milion de lei de la Elena Udrea. Procurorii au cerut o condamnare de 21 de ani pentru Elena Udrea, acuzata ca a finantat ilegal, din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Gala Bute, organizata in 2011. In plus, Udrea ar fi incasat comisioane de 10% din contractele minsterului, conform digi24.ro. In aceasta dimineata, fostul ministru spunea ca se asteapta la o alta decizie – achitarea. „Evident e un moment important dupa doi ani si ceva de cand dureaza acest proces. Acest dosar este facut exclusiv pe declaratiile unor persoane care au incercat sa se salveze in felul acesta. Din punctul meu de vedere asa cum am cerut soluția nu poate sa fie decat aceea de achitare”, a spus Elena Udrea.