Gabriela Firea, campanie in scoli impotriva jocului "Balena Albastra"

Campania se numeste "Stop joc! E viata ta!" si va fi lansata la scoala 164 din sectorul 6 al Capitalei.Autoritatile din Romania sunt alerta, dupa ce jocul care a ucis peste 130 de adolescenti din Rusia, a inceput sa fie jucat si de adolescentii din Romania. Este vorba despre sase copii din Dambovita care joaca Balana Albastra. In prezent, elevii sunt atent supravegheati si au primit consiliere psihologica. ingrijorator este insa faptul ca numarul acestor a crescut de la o zi la alta.Jocul "Balena Albastra" ii manipuleaza pe tineri sa indeplineasca 50 de sarcini pe parcursul a 50 de zile. Utilizatorii au la inceput sarcini aparent banale, dar, pe masura ce avanseaza, sunt insemnati sa se raneasca pentru a realiza pe piele forma unei balene, sa se uite la filme de groaza si sa se trezeasca la ore neobisnuite din noapte. Toate acestea, sustin psihologii, il traumatizeaza pe jucator si il face sa isi piarda increderea in sine cu scopul de a se sinucide, potrivit libertatea.ro. Mai mult, jocul va fi analizat saptamana aceasta si de parlamentari, in comisia pentru controlul SRI. Anuntul a fost facut de senatorul PNL Cristian Chirtes, membru in comisie, care a aratat ca SRI este singurul organism abilitat sa controleze aceste atacuri cibernetice si daca exista vreo posibilitate, sa identifice modalitatea de propagare.