Gabriela Firea demareaza programul "Prima nastere". Un nou stimulent pentru tinerii parinti

"Devoalez unul dintre proiectele la care lucreaza acum Directia Generala de Asistenta Sociala si care nu era inca gata si nu am vrut sa spuneti pe drept cuvant ca venim cu proiecte ca si propuneri suplimentare pe ordinea de zi. Vom avea intr-o sedinta viitoare a CGMB si un proiect de hotarare care le va ajuta pe familiile tinere sau mai putin tinere in momentul in care apare in cadrul unui cuplu un copil, cuplu casatorit sau nu. Copiii apar si intre cetateni care nu au mers nici la starea civila si nici la o biserica, dar nu va fi aceasta conditie de alocare a sumei pentru nasterea unui copil", a declarat Firea, in sedinta CGMB.Anuntul a fost facut dupa ce joi, a fost adoptat ajutorul pentru casatorie. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat proictul de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor. Conditiile pentru primirea acestui ajutor sunt ca cel putin unul dintre soti sa fie la prima casatorie, sa aiba resedinta in Bucuresti si sa aiba varsta intre 18 si 35 de ani. Primaria poate acorda si derogari de la aceste conditii, cu aprobarea Primarului Capitalei, potrivit libertatea.ro