Gemenele separate la nastere s-au regasit. Momentul a fost super emotionant

Audrey Doering, din Wisconsin, si Gracie Rainsberry, din Washington, s-au imbratisat zilele trecute pentru prima oara. Audrey a declarat pentru ABC News ca le-a cerut parintilor de Craciunul acesta o sora. Habar nu avea ca are deja una."Am simtit intotdeauna ca ceva imi lipseste. Acum sunt completa", a marturisit Audrey, care a mai spus ca atunci cand a aflat de existenta surorii gemene a crezut ca parintii sai glumesc pe seama ei. Spune ca atunci cand a vazut-o pentru prima oara pe sora ei prin videotelefon a avut senzatia ca se uita in oglinda.Gracie a adaugat ca ea si sora ei au multe in comun, inclusiv culinare. Ambele copile au suferit probleme cardiace cand erau mici si au fost operate pe inima. "Sunt coplesita", a spus Gracie.Jennifer Doering, mama lui Audrey, a declarat pentru ABC News ca nici ei nu-i venea sa creada ce se intampla. "Vreau sa spun ca erau identice. Acelasi par, aceleasi rame de ochelari, aceleasi haine", a adaugat Doering.Femeia spune ca, incercand sa gaseasca un cadou de Craciun potrivit pentru fiica sa adoptiva, a luat legatura cu un cercetator chinez, care a descoperit o fotografie cu o fetita care arata identic cu Audrey. Atunci a facut tot posibilul sa afle cine este copila. Asa a dat de familia lui Gracie si au concluzionat faptul ca fiicele lor sunt gemene.