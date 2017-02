Gravida aceasta credea ca are gemeni. Descoperirea medicilor a socat-o

Alexandra si Antonio, din Cehia, erau convinsi ca vor avea gemeni, mai ales ca burta femeii crestea extrem de repede. La ecografie, insa, medicul le-a dat o veste soc: urmau sa aiba trei copii.Cei doi tineri au inceput usor, usor sa se obisnuiasca cu ideea si sa isi pregateasca locuinta pentru venirea pe lume a bebelusilor. La cea de-a doua ecografie, medicul care urmarea sarcina Alexandrei a fost uimit sa descopere ca femeia purta in pantece nu trei copii cum a crezut initial, ci patru.Lucrurile incepeau sa se schimbe putin. Deja cuplul capata tot mai mari emotii la gandul ca, in curand, familia se va mari atat de mult. Cu putin timp inainte sa nasca, medicul a mai chemat-o o data pe Alexandra la cabinet si i-a dat vestea la care chiar nu se mai astepta nimeni: in pantecele sau cresteau nu trei, nu patru, ci cinci copii.Tanara, care a conceput pe cale naturala, a nascut prin cezariana patru baieti si o fetita perfect sanatosi. Cei doi parinti spun ca nu a fost usor, dar ca pentru nimic in lume nu si-ar dori altceva decat ceea ce au acum: cinci copii frumosi si sanatosi.