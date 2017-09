Grindina cat mingea de tenis in Prahova. Fenomenele extreme continua

Judetul Prahova a fost lovit de o furtuna de proportii, si a plouat cu grindina, cum rar ti-e dat sa vezi. Si in Breaza si Comarcni a plouat cu gheata de mari dimensiuni. Potrivit stirileprotv.ro, gheata a facut numeroase pagube, spargand chiar parbrizele masinilor. Si judetul Buzau a fost afectat de grindina.Aici, in toiul noptii a plouat cu grindina cat o minge de tenis. Statiile antigrindina din zona au tras cinci rahete pentru salvarea zonelor viticole, scrie stirileprotv.ro. Din fericire, nu au fost inregistrate victime pana la aceasta ora. Romania nu scapa inca de fenomenele meteo extreme. In cursul acestei zile, dar si maine sunt asteptate noi furtuni puternice, in toata tara, anunta meteorologii.