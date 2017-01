Iarna se dezlantuie. Codn Portocaliu de ninsori in 11 judete si in Capitala

In intervalulintra in viguare unce va cuprinde sudul, centrul si estul tarii."In intervalul mentionat aria ninsorilor se va extinde treptat dinspre Lunca Dunarii si va cuprinde sudul, centrul si estul tarii. In Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei, precum si in zona Carpatilor de Curbura, local ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent. Va fi viscol in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei unde vantul va avea intensificari cu viteze de 50-70 km/h. In Carpatii de Curbura si zona inalta din Carpatii Meridionali rafalele vor depasi 80-90 km/h, iar zapada va fi spulberata si troienita. La inceputul intervalului pe litoral vor fi precipitatii mixte si se va depune polei", atentioneaza ANM.