In Joia Mare se vopsesc ouale. De ce este bine sa te speli cu ele pe fata

Atunci erau oferite in dar deoarece reprezentau echilibrul, creatia, fecundarea, viata si reinnoirea naturii. Obiceiul a fost preluat de crestinii din toata lumea care il pastreaza si astazi.Ouale de pe masa de Paste, cu semnificatie religioasa, cele care simbolizeaza jertfa Mantuitorului, sangele varsat si bucuria Invierii, trebuie sa fie, asadar, intotdeauna rosii, informeaza ziare.com. Ouale se ciocnesc din prima zi de Paste pana la Inaltare. Una din traditiile pe care multi credinciosi o pastreaza este ca, in prima zi de Paste, dimineata, sa se spele pe fata cu apa neinceputa in care pun un ou ros si un banut. Se crede ca oul rosu are puteri miraculoase, de indepartare a raului, a bolilor si facaturilor, fiind purtator de bine, sanatate, putere si noroc.