Inaltarea Sfintei Cruci. Ce este interzis sa faci astazi

Ziua marcheaza doua evenimente: aflarea Crucii pe care a fost rastignit Iisus si inaltarea ei solemna in vazul poporului, la 14 septembrie 335 si aducerea Crucii de la persi in anul 629, in timpul imparatului bizantin Heraclius. Imparatul Heraclius, a depus apoi Crucea cu mare cinste in Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, dupa ce patriarhul Zaharia a inaltat-o in vazul credinciosilor, la 14 septembrie 630, potrivit crestinortodox.ro.Inaltarea Sfintei Cruci, mai este cunoscuta in popor si ca Ziua Crucii. Se spune ca astazi se sfarseste cu adevarat vara si incepe toamna. Se spune ca astazi se inchide pamântul, care ia cu sine insectele, reptilele si plantele ce au fost lasate la lumina in primavara. Astazi se sfintesc viile si butoaiele cu vin pentru ca si in viitor gospodarii sa se bucure de o recolta bogata. Strugurii din ultima tufa de vie nu trebuie culesi astazi. Acestia trebuie pastrati ca ofranda pentru pasarile cerului si de aceea se numesc, in limbaj popular, strugurii lui Dumnezeu, scrie realitatea.ro.Pe 14 septembrie, la biserica se sfintesc busuiocul, menta, maghiranul si cimbru, considerate plante magice. Acestea ii apara pe credinciosi de diverse boli, dar vegheaza si asupra pasarilor si animalelor din ograda. Monedele sfintite in aceasta zi, trebuie pastrate in portofel, alaturi de o cruciulita. Se spune ca acestea aduc belsug si spor in munca. Astazi NU trebuie sa consumi usturoi, nuci, prune si peste. Este recomandat sa se tina post negru, aspru, pentru vindecarea sufletului si a trupului. Tot astazi NU este voie sa se lucreze, pentru a nu atrage primejdiile.