Inca un cutremur de peste 4 grade, in doar 24 de ore. Ce spun seismologii

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la adâncimea de 150 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(19km), Covasna (33km), Întorsura Buzăului (38km), Târgu Secuiesc (48km), Vălenii de Munte (55km) Un alt cutremur, cu magnitudinea 4,6 a avut loc marţi, la ora 13,27, la adâncimea de 96,6 km. Luni, în zona Vrancea, în intervalul 0.24.22.16, au avut loc patru cutremure, cu intensităţi între 2,3, şi 3,1.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca pana in acest moment nu au fost inregistrate efecte in tara. „Putem vorbi de dublet, de doua cutremure de magnitudini apropiate, de magnitudini moderate, ceva mai mari decat cele obisnuite. Zona Vrancea, dupa cum se stie, de multe ori produce astfel de evenimente cuplate, apar doua-trei cutremure, in decurs de o zi sau doua zile. Zona Vrancea este o zona destul de mare, capabila sa produca seisme de magnitudini mari, magnitudini de peste 7. Aceste cutremure, intr-adevar, descarca local, in anumite zone mai descarca tensiune, dar pe total, zona ramane totusi incarcata”, a explicat Mircea Radulian, director stiintific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, conform digi24.ro.