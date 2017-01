Incendiul din Bamboo: "Acolo se fuma si se fuma peste tot"

Corina Anghel, una dintre persoanele care se aflau în clubul Bamboo în momentul în care a izbucnit incendiul, a povestit pentru Digi 24 că s-a fumat peste tot în interiorul localului şi că sticlele de băutură scumpă erau însoţite de artificii.„Acolo se fuma şi se fuma peste tot. Chiar la masă la noi fumau şi colegii pe lângă mese. Fiecare sticlă era însoţită de artificii, sticlele de Moet şi sticlele de votcă foarte scumpe sunt mereu însoţite de artificii“, a declarat martora într-o intervenţie la Digi 24, citată de agenţia News.ro Totuşi, ea a tinut sa precizeze ca personalul clubului a incercat sa tina sub control acest fenomen, fara succes inca.„Am fost martoră, un ospătar i-a cerut unui coleg de la masă să stingă ţigara. El s-a întors şi a palmat-o“, a mai declarat Corina Anghel. Autoritatile sustin ca, desi au dat mai multe amenzi clubului detinut de Joshua Castellano, acesta nu se afla in legalitate. Mai mult decat atat, chiar patronul a aparut intr-o fotografie pe Facebook, in urma cu cateva luni, tinand in mana un trabuc. Clubul Bamboo a ars in totalitate. Numarul ranitilor a ajuns la 41, iar pompierii nu exclud ca sub daramaturi se se mai afle si alte victime.