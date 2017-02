Incredibil! Aceasta doctorita de 90 de ani inca face cate 4 operatii pe zi

La varsta la care alte femei abia isi mai duc batranetile, o doctorita din Rusia, in varsta de 89 de ani, face zi de zi operatii. Alla Ilinisna Levuskina lucreaza la spitalul din Kazan, de langa Moscova. In pofida varstei sale inaintate, doctorita spune ca nu are de gand sa se retraga.„Daca ies la pensie ce fac? Meseria de medic nu e doar o profesie este un mod de viata. Pentru ce ar mai trai un chirurg daca nu pentru a opera?”, spune Alla Ilinisna Levuskina.Intrebata care este secretul energiei de care da dovada la o varsta atat de inaintata, medicul a spus: „N-am gasit niciun secret al longevitatii. Mananc orice, rad si plang mult.”Alla locuieste intr-un apartament in care isi ingrijeste nepotul paralizat si cele opt pisici. Femeia profeseaza de 67 de ani, timp in care a facut peste 10.000 de operatii. „Sunt oameni pe care i-am salvat cu ani in urma, atunci cand niciun medic nu se incumeta sa ii opereze. Am facut-o eu si ei traiesc si acum si au copii mari”, a povestit Alla Ilinisna Levuskina.