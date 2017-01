Incredibil: Asa a fost gasit de salvamontisti un turist pierdut in Muntele Mic!

O echipa de slavamontisti din Caras-Severin a intervenit pentru gasirea celor patru persoane date disparute.Dupa ce au plecat in cautatea turistilor rataciti, slavamontistii au mai gasit alte noua persoane blocate in masini din cauza viscolului, noteaza wowbiz.ro.In cele din urma, cei patru turisti ai fost gasiti si s-au intors in siguranta in statiune. Orele petrecute pe muntea, in conditii meteo extreme, i-a inghetat complet. Unul din turisti avea turturi format pe chip, parul ii inghetase si abia a putut vorbi.