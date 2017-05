Internet gratuit in mijloacele de transport din Bucuresti

"RATB va initia o procedura prin care, atat in troleibuze, autobuze si tramvaie se va instala internet wireless gratuit, pentru toti calatorii care vor beneficia de transportul public", declara primarul Capitalei, Gabriela Firea, potrivit libertatea.ro. Potrivit libertatea.ro, RATB va lansa in urmatoarea perioada o licitatie estimata la 1,34 milioane de euro, fara TVA, pentru acest proiect. Contractul ce va dura 17 luni, va fi finantat din surse proprii ale Regiei.Totodata, primarul Capitalei doreste infiintarea unei aplicatii pentru mobil care sa le spuna calatorilor cat timp au de asteptat pana la venirea mijlocului de transport in comun, precum si traseul acestuia. "De asemenea, tot printr-o aplicatie, pe care o va organiza Regia, calatorii vor putea afla care este timpul de asteptare, precum si informatii despre traseul vehicului pe care doresc sa il ia", a mai spus Firea. Intre timp, RATB nu mai vinde titluri de calatorie prin SMS. Regia suspenda temporar serviciul, incepand cu data de 20 aprilie 2017, iar lansarea benzilor unice pentru RATB se amana cu doua luni. Gabriela Firea asigura ca "va demara in prima parte a lunii iunie".