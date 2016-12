Ipoteza soc: Dinu Patriciu ar fi in viata. Aceasta a fost vazut in Viena

Intalnirea ar fi avut loc, potrivit comisarul.ro, la sfarsitul toamnei trecute.Victoras Micula le-ar fi spus prietenilor sai ca, aflandu-se la o banca din Viena, impreuna cu tatal sau, l-a vazut si l-a salutat pe Dinu Patriciu, iar acesta i-a raspuns.Prietenul lui Dinu Patriciu, Sorin Rosca Stanescu, a comentat acest zvon pentru DCNews.ro. 'Iată că sfârșitul de an ne aduce un premier care sper să nu fie doar fictiv, dar vine și cu o fantomă. Aud că fantoma regretatului Dinu Patriciu bântuie prin lume. Și nu oriunde, ci într-una din capitalele financiare ale globului. Iar acolo, unde s-ar putea adăposti sărmanul Dinu Patriciu? În bănci," a declarat Sorin Roșca Stănescu.Dinu Patriciu a murit pe 19 august 2014, la Londra, si inmormantat in cimitirul Bellu din Bucuresti, 12 zile mai tarziu, intr-un cadru restrans. Milionarul avea cancer si a decedat in urma unei infectii pulmonare.