Klaus Iohannis a anuntat noul premier

Decizia vine dupa ce presedintele s-a intalnit ieri cu premierul desemnat Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata", anunta Administratia Prezidentiala. ”Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor”, prevede legea fundamentala. Sorin Grindeanu, in varsta de 43 de ani, a fost ministru al Comunicatiilor in guvernul Ponta si este actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis.Sorin Grindeanu este absolvent al Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de Matematica, Sectia Informatica. Inainte de a fi viceprimar al Timisoarei, a fost preparator si apoi asistent la Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie, si apoi director al Directiei pentru Tineret si Sport din Timis.Sorin Grindeanu este cea de-a doua propunere a coalitiei PSD si ALDE, dupa ce, seful statului a respins varianta Sevil Shhaideh din ratiuni mai degraba geostrategice, dar si din cauza unor posibile efecte in relatia cu Siria si cu Statele Unite ale Americii. "Presedintele le-a trimis liderilor PSD si ALDE scrisori prin care ii anunta de decizia luata (cu privire la refuzul propunerii lui Sevil Shhaideh – n.r.). Scrisorile au fost semnate de consilierul prezidential Laurentiu Stefan si au ajuns la destinatie simultan cu anuntul presedintelui", au mai spus sursele citate.