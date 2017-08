Mare atentie la ce cumparati. Peste 1.000 de kilograme de oua otravite, gasite in Timis

Descoperire socanta facuta zilele aceastea de inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis.Acestia au gasit peste 1.000 de kilograme de oua otravite cu Fipronil. Ouale au fost confiscate de inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis.Firma care a adus din Germania galbenusul de ou lichid, contaminat cu Fipronil, este din Timisoara. Aceasta livreaza marfa doar in acest municipiu. Produsele contaminate au fost sechestrate de insectorii sanitar-veterinari si au fost incinerate. Fiproniul este un insecticid utilizat in controlul acarianului rosu in unitatile de pasari. Odata consumat de om, poate dauna ficatului, rinichilor si glandei tiroide."Lotul respectiv a fost retinut in depozitul unitatii unde fusese distribuit, nicio cantitate din acest produs nu a ajuns la comercializare. Cele 1.000 de kg vor fi neutralizate prin incinerare. Toate structurile teritoriale judetene sunt in alerta pentru a actiona in cel mai scurt timp, in cazul in care se vor primi noi notificari privind ouale contaminate cu Fipronil", precizeaza ANSVSA. "Este vorba despre galbenus lichid de ou, deci nu de oua, provenit din Germania, adus in tara prin comert intracomunitar si care se afla intr-un depozit frigorific din Timisoara. Alaltaieri (marti - n.r.) am fost notificati prin sistemul rapid de alerta si imediat am luat legatura cu depozitul respectiv. Personalul s-a deplasat la fata locului, a identificat cantitatea de produs, iar maine merge la incinerare. Este important de spus ca marfa nu a plecat in reteaua comerciala", a declarat Adrian Popa, directorul DSVSA Timis, pentru News.ro.