Mare atentie, parinti: Jocul "Balena Albastra", care impinge tinerii la sinucidere, ia amploare in Romania. 5 copii au ajuns la Terapie Intensiva

Unul dintre ei este in stare grava. Specialistii spun ca acest joc ar face parte dintr-un nou fenomen care a inceput sa ia amploare in mediul online. Jocul se numeste "Balena albastra" si este un ritual care impinge tinerii spre sinucidere. Acesta a facut peste 130 de victime in Rusia, acolo unde a si luat nastere.Jocul presupune 50 de misiuni pe care trebuie să le îndeplinească adolescenții, ultima fiind sinuciderea. Pentru a intra în joc, tinerii accesează diverse grupuri de pe rețelele de socializare, în speranța că o ”balenă” va accepta să le fie mentor, ghid și stăpân.Zilnic, ”balena” dă o nouă misiune. Una despre care nu ai voie să vorbești cu nimeni și pe care trebuie să o duci la îndeplinire, apoi să demonstrezi că ai făcut-o, cu ajutorul unor imagini. Sarcinile sunt din cele mai variate, limitate doar de imaginație. Să te trezești la ore neobișnuite, să hoinărești dezbrăcat pe stradă, să te uiți la anumite filme, automutilare, iar toate acestea culminează cu misiunea finală, sinuciderea.