Marina Scupra si-a luat ramas-bun de la sotul sau, desi era in coma! Marturii cutremuratoare

Sotul cantaretei, Claudiu Pitigoi, a facut marturisiri cutremuratoare despre regretata artista!“Ce ma incearca de ceva vreme nu poate fi descris in cuvinte. Este greu, un gol imens, pare un nesfarsit. De ceva vreme nu-mi gasesc cuvintele, totul s-a desfasurat cu o viteza uluitoare. Debutul a fost brusc, cu dureri puternice, fara grad de comparatie. Chiar de la primele investigatii s-a constatat ca era vorba de o tumora foarte mare. Din nefericire, evolutia bolii a galopat. Starea sanatatii ei se deprecia.Cu toate eforturile, medicii, clinici, spitale, au investigat-o cat de repede au putut. In ultima luna am primit asigurari ca indiferent unde as fi dus-o, New York, Frankfurt, nu s-ar fi putut face nimic, mijloacele ar fi fost aceleasi ca in Romania. Atat a rezistat organismul ei”, a marturisit Claudiu Pitigoi, conform libertatea.ro. In ultimele secunde din viata, desi era in coma, Marina Scupra a apucat sa-si ia ramas bun de la sotul sau, printr-un gest ravasitor.”Ultima ei secunda a fost o strangere de mana, a apucat sa faca asta. Avea lacrimi pe care i le-am sters, a murit la mine in brate”, a spus Claudiu Pitigoi.”A fost optimista, determinata, hotarata sa lupte cu tot ce presupune. Desi a fost un copil mare, mai rebel, de cand a aflat diagnosticul a fost extrem de ascultatoare, indiferent de ce i s-a recomandat, ca terapie, tratament. A ascultat fara sa comenteze. Trecand de varsta de 40 de ani, cand medicii recomonada un control cel putin la un an, ea nu facuse in ultimii trei ani niciunul. Poate daca ar fi facut, medicii ar fi descoperit parametrii anormali, si tumora din faza incipienta. Va indemn sa mergeti la control, organismul fetelor are anumite particularitati. Nu considerati ca ati pierdut o zi pentru un set de investigatii. La ea ziua in care a spus au ma doare a coincis cu prima zi de investigatii”.