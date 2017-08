Marturii cutremuratoare despre mama sinucigasa care le-a luat viata si copiilor sai: "Isi cara pumni in burta ca sa scape de copil"

Alexandra Braunstein (30 de ani), însărcinată în cinci luni, şi-a privit pentru ultima oară în ochi cele trei fetiţe, iar apoi le-a înfăşcat şi s-a aruncat împreună cu ele în faţa unui tren care circula cu 160 km la oră.Se pare ca de vina pentru gestul femeii ar fi fost depresia. Mama acesteia a confirmat ca femeia suferea de depresie si ca urma un tratament, dar pe care nu vroia sa il mai ia.Mai mult, aceasta ar fi fost si internata de doua ori. Mama acesteia, care a ajuns prima la locul accidentului, a mai facut o declaratie cutremuratoare. Femeia nu isi dorea inca un copil. "Isi cara pumni in burta ca sa scape de copil. Nu avea voie sa faca avort, ca era pocaita, dupa barbat-su", a spus mama ei, potrivit click.ro. Si cumnatul acesteia a declarat ca sinucigasa dorea sa scape de sarcina: "In urma cu o luna fratele meu a venit la mine sa-mi ceara niste bani... ea nu voia sa pastreze copilul, ca se descurca mai greu", a declarat barbatul, in timp ce-si fixa privirea in gol.Sotul mamei sinucigase a ajuns ultimul la locul tragediei. Acesta era in stare de soc! Singurul lucru pe care l-a putut spune a fost: "Femeie, de ce? De ce mi-ai ucis copilasii?". Unii sustin ca de vina pentru gestul necugetat al femii ar fi si gelozia excesiva a sotului.