Medicii legisti, concluzii socante in cazul celor doi copii morti in avalansa din Muntii Retezat

Legistii au declarat ca nu se pot pronunta in privinta existentei echipamentului de protectie avut in momentul producerii catastrofei. Unul dintre salvamontistii care au participat la misiunea apriga de recuperare a trupurilor neinsufletite a declarat ca tragedia putea fi evitata daca tinerii ar fi purtat un echipament corespunzator. Sorin Sanda, salvamontist, povesteste ca Geta Dor Popescu si Erik Gulacsi nu purtau casca de protectie, nu erau asigurati cu ham sau coarda si purtau coltari, cu toate ca in acea zona nu exista gheata.“Rezultatul arata ca oamenii nu au stiut sa mearga pe munte, punct. Faptul ca nu ai fost asigurat, ca nu ai avut o casca, pentru ca posibil in momentul caderii daca aveai casca puteai sa te alegi cu o rana, cu doua, cu o mica fractura, dar nu sa mori”. “Aveau coltari, aveau bocanci, manusi, dar partea tehnica de coarda si ham, nu. Un punct fix, daca te ia avalansa ramai in coarda, zapada s-a dus, simplu.”Totodata, seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat pentru News.ro ca avalansa s-a produs din cauza grupului masiv de persoane aflat pe munte. “Oare sta pe acoperis zapada cand da soarele si afara e cald? Nu. Aluneca. Asa e si pe crestele alea ale muntilor. Cei care au fost acolo aveau ceva experienta, dar se pare ca nu le-a folosit la nimic. Eu de doua zile am dat comunicate ca e risc de avalansa pentru ca a nins si nu avea cand sa se stabilizeze zapada. Ei, a doua zi, au plecat in ascensiune. Eu nu plecam sau nu lasam din baietii mei sa plece. Ei au plecat sapte cu scoala de ghizi. Au mers cu 51 de persoane. Din greutatea lor au dat drumul la avalansa. Asa s-a produs, din actiunea propiilor lor persoane, ei insisi au declansat avalansa”, a spus seful Salvamont Hunedoara, mentinandu-si o declaratie facuta anterior la Digi24.