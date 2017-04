NASA face angajari. Iei 18.000 de dolari ca sa stai in pat 70 de zilelui

Voluntarii pot citi carti, sa se uite la TV, pot sa vorbeasca la telefon oricat de mult vor sau sa se joace jocuri video. Singura conditie e sa stea culcati in pat. In cadrul experimentului, subiectii nu au voie sa primeasca vizite si vor primi alimente care sa le permita sa isi pastreze greutatea constanta.Prin acest studiu, voluntarii vor simti efectele pe care le simt si astronautii in timpul calatoriilor indelungate pe orbita si anume, scaderea densitatii osoase si atrofierea muschilor. Subiectii vor fi sub observatie constanta si li se vor efectua teste musculare, cardiace si osoase pentru a nu exista complicatii.Cu toate ca subiectii vor sta in pat, acestia vor face exercitii fizice cu ajutorul unor aparate speciale si se vor ridica din pat doar cand li se vor efectua teste.Dupa cele 70 de zile de stat in pat, urmeaza o perioada de 14 zile de reabilitare. Cei care vor duce experimentul pana la capat vor fi platiti cu fabuloasa suma de 18..000 de dolari. Suna tentant?