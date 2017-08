Nu scapam de canicula. Urmeaza temperaturi sufocante

Nouă judeţe din vestul ţării sunt astăzi sub cod galben de caniculă, insa de maine, valul de căldură se va extinde în toată ţara, anunta stirileprotv.ro. Sase judeţe vor fi sub avertizare cod portocaliu. Miercuri, în Banat, Crişana, sud-vestul Transilvaniei şi al Olteniei vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă pragul critic de 80 de unităţi. Meteorologii spun că temperaturile se vor situa între 35 şi 37 de grade şi izolat, în Câmpia de Vest, vor atinge 38 de grade, iar minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade, mai arata sursa citata. Se vor afla sub avertizare cod galben de caniculă nouă judeţe: Satu Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.Joi, valul de căldură se va intensifica şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Conform ANM, în zonele joase de relief din vest şi local din centrul şi sudul ţării, vremea va fi caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi pragul de 80 de unităţi. Minimele nocturne nu vor coborî, în general, sub 20 de grade, iar în Dealurile de Vest vor fi de 24-25 de grade. Iata cum se repartizeaza codurile meteorologilor: