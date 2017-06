Obiectul pe care NU trebuie sa il tii niciodata in casa. Aduce cel mai mare ghinion

Exista o multitudine de superstitii legate de ceasul defect pastrat in casa, insa probabil ca cea mai „grava” este cea care spune ca un ceas stricat atrage moartea. Inclusiv in traditia Feng Shui se recomanda scoaterea din locuinta a orologiilor care nu mai pot fi reparate.O alta superstitie spune ca nu e bine sa reglezi ceasul dand limbile inapoi, pentru ca asta iti va aduce ghinion. Traditia populara cere ca, atunci cand o persoana a murit, in incaperea aceea sa fie oprit ceasul, pentru a nu aduce ghinion, mai exact, o alta moarte a cuiva apropiat.Se crede ca aduce ghinion sa oferi drept cadou un ceas. Astfel, te vei certa sau desparti de persoana careia i-ai daruit ceasul. De asemenea, se spune ca nu e bine sa oferi un ceas ca dar de nunta. In felul acesta se pare ca ii condamni pe proaspetii insuratei la certuri, scandaluri si, intr-un final, la divort.Nu pastra in casa calendare din anii trecuti si ai grija sa schimbi fila calendarului in fiecare luna, astfel incat sa fie permanent actualizat. Batranii spuneau ca un calendar vechi te tine ancorat in trecut, ceea ce iti aduce ghinion in prezent.Renunta la plantele moarte. Oricat de dragi ti-ar fi fost, cata vreme s-au uscat nu trebuie sa le mai pastrezi in casa, intrucat atrag energie negativa.Multi dintre noi obisnuim sa venim de la mare cu o punga plina cu scoici. Lucrul acesta nu este tocmai bun, intrucat se crede ca scoicile aduc ghinion. La fel si carcasele goale de melci. Oricat de dragute si de decorative ar fi, sunt schelete de animale si ofera o energie negativa.