PACAT imens sa faci asta in Vinerea Mare. E interzis si iti va merge rau

In aceasta zi, credinciosii duc flori la biserica si trec pe sub masa sfanta de trei ori. Acest ritual ce aduce aminte de cele trei opriri ale lui Iisus pe drumul Golgotei, cand si-a carat crucea in spate.Iata care ce trebuie si ce nu trebuie sa faci in Vinerea Mare, daca vrei sa ai parte de noroc si sanatate tot anul:In Vinerea Mare nu este bine sa mananci urzici si nici preparate cu otet, deoarece acestea amintesc de umilintele indurate de Iisus.De asemenea, in Vinerea Mare nu este bine sa vopsesti oua. Acestea trebuie vopsite in Joia Mare sau sambata.Astazi nu e bine sa coci painea si cozonacii, deoarece se spune ca, daca nu respecti aceasta traditie, ii arzi mainile Maicii Domnului.Pana in Vinerea Mare, trebuie terminata curatenia generala, deoarece gospodinele nu au voie sa spele rufe sau sa arunce laturi in fata casei.Conform traditiei, cei care respecta aceste interdictii vor fi ocoliti de primejdii si boli.De asemenea, in Vinerea Mare nu se ara, nu se seamana si nu se sadesc pomi pentru ca nu vor rodi.De Vinerea Mare, este bine sa tii post negru, fara apa si mancare, pentru spor si sanatate.Potrivit traditiei, postul negru din Vinerea Mare te fereste de boli, le aduce tinerilor necasatoriti sufletul-pereche, dar si spor in gospodarie.In zonele rurale, gospodinele ies in Vinerea Mare din casa in zorii zilei si rostesc descantece pentru alungarea spiritelor rele si a bolilor:"Asa cum este Vinerea Seaca, tot asa sa sece si bolile, si paguba din casa noastra". Pentru ca ritualul sa se infaptuiasca, femeile trebuie sa tina post negru