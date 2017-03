Patru cutremure succesive in aceasta dimineata in Romania. Ce magnitudini au avut

pe scara RichterPrimul cutremur, cu magnitudinea 4, a avut loc la ora 23:38, la o adancime de 89,2 kilometri. Cutremurul a avut loc la ora 23:38, epicentrul fiind localizat in Munţii Buzaului, zona Gura Siriului.Cutremurul s-a produs in apropiere de Nehoiu (8 km), Intorsura Buzaului (31 km), Covasna (38 km), Valenii de Munte (38 km), Slanic (42km). Cel de-al doilea a avut loc luni dimineata, la ora 3:50, in Vrancea, la adancimea de 31,5 kilometri.In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai mare cutremur de anul acesta din Romania s-a inregistrat pe 8 februarie, avand magnitudinea 5 pe scara Richter.