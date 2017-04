Ploi si vijelii in weekend!

Fenomenele se vor semnala cu precadere in zonele de deal si de munte, precum si in Oltenia, Transilvania, jumatatea de nord a Moldovei si local in Muntenia. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp, in special in zona Carpatilor Meridionali si in nordul Carpatilor Orientali. Si in dupa-amiaza zilei de vineri, 28 aprilie, precum si in noaptea de vineri spre sambata (28-29 aprilie) in regiunile din jumatatea de vest a tarii, dar pe spatii mai restranse, vor fi prezente aversele.