Politia Romana, semnal de alarma pentru parinti in ceea ce priveste jocul mortii, "Balena albastra"

„Au fost adusi cinci copii, cu varste cuprinse intre 12 si 13 ani de la o scoala din Bucium, in timpul pauzei de la ora 12. Copiii au practicat un joc, la comanda unui coleg si-au tinut respiratia, iar alti colegi i-au strans in brate. Datorita hipoxiei de lunga durata pacientii si-au pierdut starea de constienta. Sunt in prezent la UPU, la oxigenoterapie si investigatii de specialitate”, a declarat dr. Tamara Rosu, medic sef UPU Sf. Maria, conform Mediafax. Autoritatile romane au lansat o campanie pornind de la jocul "Balena Albastra", in care participantul are de indeplinit mai multe sarcini care presupun autoizolarea, automutilarea si chiar suicidul. Autoritatile spun ca jocul nu este un fenomen in Romania insa campania este una de prevenire."Pe retele de socializare, mai ales in tari care folosesc limbi slavice, circula un joc pe calculator, care are 50 de niveluri si presupune indeplinirea de catre participant a unor sarcini pe care le primeste de la un “custode” sau “mentor”. Dupa intrarea in joc, mentorul distribuie participantului sarcini, iar ulterior, acesta trebuie sa faca dovada ca le-a indeplinit prin trimiterea de fotografii sau filmulete.Sarcinile, trasate pe parcursul a 50 de zile, se refera la automutilare, ascultarea unor melodii cu mesaje suicidale, trezirea in mod sistematic la ora 4:20, vizionarea de filme sau videoclipuri de groaza, escaladarea unor cladiri inalte, poduri, izolare de societate. Cazuistica din alte tari ne-a indicat ca acest joc nu este promovat doar pe retele de socializare, ci si pe forumuri private sau diferite canale pe web",explica reprezentantii Politiei Romane.“Exista tari in care jocurile accesate in mediul virtual au facut victime. Aveti mereu in atentie cu cine interactionati dumneavoastra sau cei dragi, pe retele sociale sau pe alte forme de comunicare pe internet (e-mail, messenger, forumuri)! (...) Va recomandam tuturor celor care sunteti timorati sau amenintati de „prietenii” din mediul virtual, sa cautati sprijin la persoanele dragi sau la autoritati. De asemenea, daca in jurul dumneavoastra observati persoane care si-au schimbat comportamentul in ultima perioada, inclusiv in mediul online, anuntati autoritatile. Acordati-le timp celor dragi!”, transmit politistii. Ministerul Educatiei propune blocarea accesului la acest joc pe teritoriul Romaniei, urmand sa discute acest subiect cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Sper ca nu va deveni un fenomen in randul copiilor si tinerilor din Romania. Insistam ca toti parintii sa fie atenti si sa supravegheze activitatile online pe care le au copiii, sa vada daca sunt elemente atipice fata de conduita normala. La fel, pe profesori ii rog sa sesizeze orice schimbare de comportament care poate sa apara in evolutia copiilor si pe psihologii si consilierii scolari ii rog sa poarte discutii. La orele de dirigentie sa se discute despre cat este de important sa fim atenti la tipul de jocuri. Este foarte importanta consilierea copiilor nostri si cred ca fiecare profesor la dirigentie poate sa abordeze in linii mari ce se poate obtine de la un joc. Vom lua legatura cu colegii nostri de la ministerele autorizate, cum este Ministerul de Interne, partea de Cyber Security, pentru a vedea cum putem sa blocam pe teritoriului Romaniei accesul la un asemenea tip de joc", a declarat pentru MEDIAFAX Gabriel Ispas, secretar de stat in Ministerul Educatiei.Biserica Ortodoxa Romana cere autoritatilor sa ia masuri de preventie.“Am aflat si noi, cei din institutia Patriarhiei, despre acest joc si despre consecintele lui mortale. Trebuie sa atragem atentia asupra lui si asupra consecintelor lui fatale si a autoritatilor, in primul rand, pentru ca nu mai vorbim de un singur joc, vorbim despre un tip de Ruleta Ruseasca, apropo de sorgintea geografica a acestui joc. Sper din toata inima ca autoritatile sa ia masuri in aceasta privinta, cat este posibil, desigur, in prevenirea extinderii unui asemenea joc si in Romania pentru ca vorbim despre lucruri grave. Vom transmite un comunicat in scoli in masura in care acest joc se extinde. Sa speram ca maturitatea adolescentilor de astazi, pentru ca sunt mai maturi decat alte generatii, va conta si sa se tina departe de un joc care le pune in pericol viata. Sa se gandeasca, in primul rand, la parintii lor acesti tineri care sunt tentati sa intre intr-un asemenea joc al mortii”, a declarat pentru Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, conform Mediafax.