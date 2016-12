PONTURI UTILE. Acestea sunt cele mai bune locuri in avion

Iata, potrivit stwardeselor, care sunt cele mai bune locuri din avion:Daca esti norocos, poti avea un loc la clasa business, unde scaunul se inclina pe spate usor, ai mai mult loc pentru a-ti intinde picioarele, precum si o cale de iesire in cazuri de urgenta. Este o poveste diferita in cazul claselor intai si business unde unele companii aeriene ofera mai mult decat niste locuri moi si confortabile.Potrivit unui studiu citat de revista Time si realizat de autoritatea nationala de aviatie din SUA (FAA) pe baza accidentelor inregistrate de-a lungul a 35 de ani, locurile din mijloc din spatele avionului sunt cele mai protejate in cazul unui accident. Insa acest lucru nu le ofera o garantie absoluta pasagerilor. De fapt, nu exista un locuri bune sau nu intr-un avion, in care calatorii sa poata fi protejati intr-o situatie de urgenta.Pasagerii aflati pe locurile de langa iesirea de urgenta trebuie sa ii ajute pe insotitorii de bord la evacuarea celorlalti in cazurile de urgenta. Asadar, persoanele care stau pe acele locuri trebuie sa fie apte din punct de vedere fizic pentru a face fata unei astfel de provocari in cazuri extreme. Daca te afli pe un astfel de loc, vei fi responsabil sa ii ajuti pe ceilalti in acest proces.Daca doresti sa ai mai mult loc ca sa iti intinzi picioarele, atunci trebuie sa alegi locuri de pe primul sau de pe ultimul loc, ori pe cele din dreptul iesirilor de siguranta.In cazul in care planuiesti ca pe durata calatoriei sa tragi un pui de somn, atunci in niciun caz nu opta pentru locurile de langa culoar sau pe cele din mijloc. Locurile aflate langa fereastra sunt ideale. Dincolo de „peisajul” odihnitor pe care il poti observa lesne pe fereastra, ai posibilitatea sa iti sprijini in voie capul fara sa deranjezi sau sa fii deranjat.Stai pe locurile din spatele avionului, daca ai copii sau bebelusi. De obicei, grupurile sanitare cu mese pentru schimbarea scutecelor sunt amplasate in partea din spate a avionului si vei fi si aproape de bucatarie, daca ai nevoie de apa calda sau de asistenta insotitorilor de zbor.