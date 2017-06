Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel! Ce sa faci pentru a te feri de necazuri

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel dureaza pana pe 12 iulie, cand sunt sarbatoriti Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Acesta este unul dintre cele mai usoare posturi, avand multe zile cu dezlegare la peste.Pentru sporul casei si pentru sanatate, se respecta traditia Mosilor de Sanpetru si se sfintesc la biserica pachete cu colaci, lumanari, mere dulci si mere acrisoare; apoi, aceste ofrande se impart oamenilor saraci.Oamenii pistruiati trebuie sa se spele pe fata cu apa la miezul noptii, cand canta cocosul; traditia spune ca respectand acest ritual, pistruii nu se mai inmultesc. In popor se spune ca daca tuna si fulgera in ziua Sfintilor Apostoli, nucile si alunele vor fi viermanoase. Sfantul Petru este patronul agriculturii si raspunde de starea recoltelor, patroneaza caldura si ploaia si pedepsite cu tunete si grindina pe cei ce-l nesocotesc.Se zice ca atunci cand Sfantul Petru plesneste din bici sar din acesta scantei care, odata cazute pe Pamant, se transforma in licurici. Licuricii sunt trimisi de acesta pe Pamant pentru a-i proteja pe oamenii rataciti in padure.