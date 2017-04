Renunta la Facebook acum! Pericolele care te pandesc sunt uriase

In medie, un utilizator Facebook petrece aproape o ora in fiecare zi pe site-ul de socializare, potrivit datelor furnizate de companie anul trecut. Un studiu Deloitte a constatat ca pentru multi utilizatori de smartphone-uri, verificarea aplicatei este primul lucru pe care il fac in dimineata - de multe ori chiar inainte de a iesi din pat, arata un articol al publicatiei Harvard Business Review.In studiul sau, Deloitte a folosit trei grupuri de date de la 5.208 adulti si diverse masuri de utilizare a Facebook, pentru a vedea modificarea starii de bine in asociere cu utilizarea acestuia, pe o perioada de timp de un an. In masurarea „starii de bine” a fost inclusa satisfactia vietii de zi cu zi, perceptia individului despre sanatatea sa mintala, despre sanatatea sa fizica, cât si indicele de masa corporala. Masurile de utilizare Facebook include like-urile, crearea propriilor postari si click-urile pe link-uri, scrie Business Magazin.Rezultatele au aratat ca utilizarea Facebook a fost asociata negativ cu bunastarea generala, cu un impact deosebit de puternic pentru sanatatea mintala. S-a constat ca dând like-uri si click pe link-urile altora duce, in timp, la o reducere semnificativa a nivelului de satisfactie a vietii, din punctul de vedere al utilizatorului.