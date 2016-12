Revelionul 2017: Concerte gratuite in Capitala

Revelionul 2017 se sarbatoreste in strada anul acesta. Bucurestenii sunt asteptati la foarte multe concerte.In Piata George Enescu din Bucuresti, Loredana, Delia, B.U.G. Mafia, Holograf si Stefan Banica Jr. vor concerta la marea petrecere din strada.Pe scena din centrul Bucurestiului vor mai urca Andreea Balan, Proconsul, Corina, Vunk, What’s Up, Adda, Voltaj, Pepe, Mihail si Camioane in Multime.Accesul la evenimentul intitulat ”Selfie de Bucuresti” este liber, informeaza Arcub – Centrul cultural al Municipiului Bucuresti. In Brasov, la petrecerea in aer liber vor lua parte DJ Project, Anna Lesko si Trupa Coco. La Sibiu, trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Piata Mare, incepand cu ora 19:00.Cap de afis al petrecerii va fi legendara trupa Uriah Heep. Rockerii britanici vor urca pe scena de Revelion, alaturi de Carla’s Dreams, Maxim, Domino, Rita si Daggu Project. La Cluj, distractia incepe la ora 22 cu un concert de muzica arhaica, sustinut de Florin Stefan, acompaniat de taraf. Mai apoi, la ora 23, clujenii vor avea parte de un concert aniversar Semnal M, la implinirea a 40 de ani de activitate.In Targu Mures, in Piata Victoriei, incepand cu ora 22, DJ Thomas PCZ si MC Ionutz Florea dau startul petrecerii, pentru ca invitatii de onoare – trupa IRIS – sa sustina un concert, alaturi de soprana Felicia Filip. Bistritenii se vor distra la petrecerea organizata de Primarie pe pietonalul Liviu Rebreanu, incepand cu ora 22, iar, in deschidere, pe scena va incinge atmosfera DJ Sava. Capul de afis al concertului de Revelion 2017 din centrul istoric al Bistritei este trupa Spitalul de Urgenta. Timisorenii care nu si-au facut planuri pentru noaptea dintre ani sunt asteptati se distreze, incepand cu ora 20, alaturi de Geo Da Silva & Sean Norvis, ALPHA Team si Cobzality, la petrecerea in aer liber din Piata Operei.Cel mai asteptat moment va fi insa concertul lui stefan Banica Jr programat pentru ora 23, scrie libertatea.ro. Si la Iasi se anunta multa distractie. „Avem cateva nume de referinta din punct de vedere artistic. Alphaville este o formatie de talie internationala care va veni sa cante la Iasi, in sfarsit avem certitudinea ca va ajunge la noi, alaturi de Keo, Ruby, Karma si Cecilia Cesario si Alexandra Tanasoiu. Speram sa faca un spectacol de calitate“, a declarat primarul Mihai Chirica pentru Ziarul de Iasi.