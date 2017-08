Romania se topeste! Avertismentul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

„Canicula a revenit in Romania si poate aduce cu ea mari probleme daca nu suntem atenti. Cei mai vulnerabili sunt copiii, de aceea iata cateva sfaturi pentru aceasta vreme cu temperaturi ridicate. Niciodata nu lasati copiii singuri in masina. in timpul caniculei, temperatura in masina poate fi mortala” este mesajul postat pe pagina de Facebook a DSU.Medicii avertizeaza ca, daca temperatura exterioara este de 26 de grade Celsius, in masina dupa 20 de minute pot fi 43 de grade, dupa 40 de minute – 48 de grade, iar dupa 60 de minute temperatura din masina poate ajunge la 51 de grade.