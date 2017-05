Romania, zguduita, vineri, de trei cutremure

La ora 10.08 a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 3,5 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau la o adancime de 135 kmAnterior, la ora 02.45 s-a produs un seism de 2 grade in zona seismica Fagaras-Campulung la o adancime de un kilometru.La ora 01.21, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau s-a produs un cutremur de 2,3 grade la o adancime de 23 kilometri.