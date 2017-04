Sambata Mare: Ce nu ai voie sa faci sub niciun chip

In Sambata Mare, femeile pregatesc ultimele preparate pentru Paste si se sacrifica mieii.Potrivit traditiei, in aceasta noapte nu este bine sa dormi sub niciun chip, intrucat se deschid cerurile si Domnul poate vedea si darui inlauntrul fiintei tale.De asemenea, se soune ca, daca te impiedici in timp ce te indrepti catre slujba de Inviere, vei avea un an greu si plin de incercari. Ouăle de Paşti apără de ghinioane, iar coaja lor, îngropată în pământ, apără vitele de deochi.Ca să fim sănătoşi şi norocoşi până la Paştele următor, oasele mielului rămase de la masa Pascală nu se aruncă. Acestea se îngroapă la rădăcina unui pom roditor - măr sau păr. Gospodinele pot vopsi ouăle pentru Înviere în Sâmbăta Mare, dacă nu au reuşit să facă acest lucru în Joia Mare.Tot acum se prepară pasca, iar o legendă referitoare la acest simbol pascal ne spune de când s-a răspândit obiceiul de a face pască. Legenda spune că, în timp ce Iisus predica împreună cu apostolii, ei au fost găzduiţi de un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine pentru drum, fără ca ei să ştie. Întrebându-l pe Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus că atunci când vor găsi pâine în traistă.Curând, apostolii au găsit în traistă darul pus de acel om. De atunci, femeile pregătesc pasca pentru fiecare Paşte, iar ritualul preparării acesteia poate avea semnificaţii magice, spune tradiţia. Pasca Luminată se coace odată pe an în Sâmbăta Mare şi poate avea forme diferite, dar fiecare pască din aluat face referire fie la momentul morţii lui Iisus, fie la naşterea Acestuia.