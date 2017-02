Saptamana Alba: traditii si superstitii. Ce nu a voie sa faci inainte de Postul Pastelui

Incepand de astazi, 20 februarie, si pana duminica, crestinii au voie sa consume doar lapte, branzeturi sau oua, carnea fiind interzisa. In duminica lasatul secului de branza, anul acesta sarbatorit pe data de 26 februarie, crestinii ortodocsi obisnuiesc sa-si viziteze nasii de cununie, sa-si ceara iertare de la parintii spirituali si sa se pregateasca pentru Postul Pastelui.Singurul post care are doua lasatul secului, de carne si branza, este Postul Pastelui, unul dintre motive fiind si strictetea si lungimea acestuia. In aceasta saptamana, credinciosii dau de pomana celor sarmani preparate din branza si oua. Pastele va fi sarbatorit anul acesta pe 16 aprilie, in aceeasi zi cu Pastele catolic.Conform superstitiilor, pentru a-ti merge bine in Lunea Alba, care mai este cunoscuta si ca Lunea burdufului, este bine mananci branza de burduf.In Martea alba si in Miercurea alba, nu se spala rufe si nu se face baie. In Joia Furnicilor, asa cum se numeste joia din Saptamana alba dinainte de Postul Pastelui, femeile implineau o datina prin care aduceau ofrande acestor insecte: ele faceau o turta din faina sau malai, o ungeau cu unt sau cu branza si o puneau pe un musuroi.Prin traditie, se credea ca insectele sunt imbunate si nu vor face pagube gospodarilor in timpul verii. in unele sate din Muntenia, batranii mai practica si azi ritualul acesta. In vinerea din Saptamana alba dinainte de Postul Pastelui se manancadoar seara, pentru binele casei si pentru curatirea sufletului si se spun rugaciuni. in unele sate, tinerii practica indeosebi aceasta traditie pentru a avea noroc la casnicie. In Sambata alba se fac placinte, care se dau de pomana, alaturi de colacei si coliva cu lumanari mici. Barbatii nu lucreaza, fiind in primejdie de cazaturi, iar femeile nu cos si nu spala camasi barbatesti.Saptamana alba dinainte de Postul Pastelui se incheie cu duminica de lasatul secului de branza, ultima zi de petrecere inaintea postului Sfintelor Pasti. La masa sarbatoreasca se consuma doar bucate de culoare alba, pentru ca este dezlegare la produsele lactate. Duminica impacarii Duminica Lasatului Sec de branza se numeste si Duminica iertarii si impacarii. Rudele, prietenii si vecinii se viziteaza si isi cer iertare unii de la altii pentru eventualele greseli, pentru a intra cu sufletul curat in post. Prin traditie, cei care se considera vinovati aduc persoanei la care-si cer iertare: prajituri, cozonaci, nuci si fructe, in semn de iertare. Dupa amiaza, cei casatoriti ii viziteaza pe nasii de cununie si le ureaza sanatate si post usor. in familiile sarace, cu multi copii, este bine sa se ofere sapte sticle cu lapte, care simbolizeaza cele sapte saptamani de post, pentru ca acei copii sa aiba hrana mai buna in timpul Postului Mare, scrie adevarul.ro.