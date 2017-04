Saptamana Mare: Ce trebuie sa faci ca sa iti mearga bine

In fiecare zi a Saptamanii Mari credinciosii trebuie sa partiipe la Denii si predici pentru curatenie sufleteasca. Acestia trebuie sa ierte si sa se impace cu toti cei cu care au fost in dusmanie intregul an. In Lunea Mare, trebuie sa inceapa curatenia de Paste: se scoate totul la aerisit, se spala rufe si se calca si se fac reparatiile necesare prin casa. In Martea Mare se matura, se aspira si se spala geamurile. Se poate spala si calca si in Miercurea Mare. Dupa aceasta zi, barbatii trebuie sa isi ajute nevestele la treburile gospodaresti.Joia Mare este ultima zi in care se pomenesc mortii, iar femeile merg la biserica si impart colaci de post, vin, miere si fructe. Tot in Joia mare se vopsesc ouale si se coc pasca si cozonactii. Pasca trebuie sa aiba forma rotunda. Tot in Joia Mare se tine post cu mancare uscata, iar la biserici nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca. O superstitie straveche spune ca in aceasta zi, fetele nemaritate sa se duca la biserica si in timpul slujbei, sa faca pe o sfoara cate un nod dupa fiecare evanghelie.Sfoara innodata se va pune sub perna, pentru a-si visa ursitul. Vinerea Mare este ultima zi din Postul Pastelui. Aceasta zi mai este denumita si Vinerea Patimilor, Vinerea Neagra sau Vinerea Seaca.Conform traditiei crestine, este ziua in care Iisus a fost rastignit si a murit pe cruce pentru rascumpararea pacatelor omenirii. In aceasta zi nu se fac treburi in casa. In aceasta zi credinciosii care pot tine post negru este bine sa o faca, pentru a se curata de pacate. Cei care nu pot tine post negru trebuie sa nu consume urzici si otet. In Vinerea Mare este bine sa se tina post negru, in aminitirea patimilor lui Iisus. Cei care nu pot nu trebuie totusi sa nu manance urzici si nici sa puna otet in mancare, pentru ca lui Iisus I s-a dat sa bea otet dupa ce a fost biciuit. Sambata Mare este ultima zi a postului Pastelui. Astazi se fac ultimele pregatiri pentru Paste. Femeile gatesc majoritatea mancarurilor, termina curatenia si pregatesc hainele noi pentru zilele de sarbatoare.De obicei, in Sambata Mare are loc si sacrificiul mielului, din carnea caruia se pregatesc drobul, friptura si borsul de miel, potrivit libertatea.ro. Seara, gospodinele pregatesc un cos cu bucate ce va fi dus la biserica pentru a fi sfintit. In cos se pun oua rosii, pasca, cozonac si preparate din carne. Potrivit traditiei, cosul trebuie acoperit cu cel mai frumos stergar din casa.