Sarbatoare mare astazi. Cine munceste astazi orbeste

In fiecare an, pe 30 ianuarie, se celebreaza Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.Potrivit credinţei populare, cine munceşte în această zi poate să orbească. Tinerele trebuie să postească pentru a avea o căsnicie fericită. Sărbătoare mare: Sfinţii Trei Ierarhi! La sate se obişnuieşte ca în această zi închinată Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur să se facă praznice de pomenire a morţilor din familiile credincioşilor, iar fetele se roagă şi ţin post pentru a avea o căsnicie fericită. Nu în ultimul rând, fetele fac vrăji pentru a li se arăta ursitul, nu lucrează şi mănâncă doar pâine şi sare.Potrivit traditiei, cine va lucra în această zi n-o să aibă parte de lucruri bune în ale casei şi poate să orbească.În credinţa populară, cei trei ierarhi erau trei doctori vindecători de boli. În această zi trebuie să dăm o lumânare de pomană, pentru ca întreaga viaţă să ne fie luminată.